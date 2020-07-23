  • BIST 118.944
  • Altın 412,755
  • Dolar 6,8419
  • Euro 7,9212
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Güney’deki “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi’”nden BM’ye muhtıra

» »
Güney’deki “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi’”nden BM’ye muhtıra
Güney’deki “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi’”nden BM’ye muhtıra

Fileleftheros gazetesi “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi”nin, 1974 yılında hayatını kaybedenlerin anılması için dün Yunan Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen “Anma ve Saygı” etkinliği çerçevesinde BM Genel Sekreteri’ne verilmek üzere, BM Temsilcisi ve Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesinin büyükelçilerine muhtıra verdiğini yazdı.

Habere göre “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” muhtırasında, Genel Sekreter’den, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal eden Türkiye’nin “yasa dışı” olarak nitelendirdiği deniz faaliyetlerini durdurması için çabaların yoğunlaştırılmasını istedi.

Komite Başkanı Dr. Petros Kareklas ise etkinlikte yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın tüm yasal sakinleri için insan haklarına saygı duyacak Türk “işgal ordusunun ayrılması, garanti sistemlerinin kaldırılması, herkesin serbestçe yerlerine geri dönmesini” sağlayacak bir çözümün bulunmasını talep etmeye devam etmeleri gerektiğinden de söz etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağustos'ta güney Kıbrıs'a 100 Bin turist bekleniyor22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:19
  • Spehar, BMGK'yi bilgilendirdi: "Askeri düzeyde diyalog mekanizması oluşturulmalı"22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
  • Çöpten Sebze Meyve Topluyorlar…22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:36
  • Güney Kıbrıs “Oxford” aşısı alımı için başvurdu22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:44
  • AB Zirve Toplantısı sonuçları Rum Yönetimini memnun etti22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:40
  • Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka21 Temmuz 2020 Salı 17:22
  • B Kategorisinde Olan Romanya İle Lüksemburg C Kategorisine Alındı21 Temmuz 2020 Salı 12:31
  • “Kıbrıslı Hacker” ABD’ye Teslim Edildi21 Temmuz 2020 Salı 12:27
  • “Athienu Belediyesi” Rum Meclisinin Gaziler ve Erenköy Barikatlarının Açılması Çağrısından Memnun21 Temmuz 2020 Salı 12:18
  • Sözde “Maraş Belediyesi’den” Slogan Tepkisi21 Temmuz 2020 Salı 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti