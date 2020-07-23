Güney’deki “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi’”nden BM’ye muhtıra

Fileleftheros gazetesi “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi”nin, 1974 yılında hayatını kaybedenlerin anılması için dün Yunan Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen “Anma ve Saygı” etkinliği çerçevesinde BM Genel Sekreteri’ne verilmek üzere, BM Temsilcisi ve Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesinin büyükelçilerine muhtıra verdiğini yazdı.

Habere göre “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” muhtırasında, Genel Sekreter’den, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal eden Türkiye’nin “yasa dışı” olarak nitelendirdiği deniz faaliyetlerini durdurması için çabaların yoğunlaştırılmasını istedi.

Komite Başkanı Dr. Petros Kareklas ise etkinlikte yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın tüm yasal sakinleri için insan haklarına saygı duyacak Türk “işgal ordusunun ayrılması, garanti sistemlerinin kaldırılması, herkesin serbestçe yerlerine geri dönmesini” sağlayacak bir çözümün bulunmasını talep etmeye devam etmeleri gerektiğinden de söz etti.