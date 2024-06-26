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Güney’deki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasa ve tüzükler konusunda anlaşmazlık

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Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk mallarının idaresini düzenleyen yasa tasarıları ve tüzüklerle ilgili tartışma dün de sürdü.
Güney’deki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasa ve tüzükler konusunda anlaşmazlık

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı, hak sahibi olmayanlardan geri alım süreci sağlanmadan Kıbrıs Türk mallarının idaresinin adil olamayacağını söyledi.  Gazete, bir kez daha İçişleri Bakanlığının doğru istişare yapmadığı konusunda tepkiler ortaya çıktığını ifade etti.

Gazeteye göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, mülklerin hak sahibi olmayanlardan geri alınması konusunda yaptığı açıklamada, herkesin tüm bu yıllar boyunca eksikliler ve skandallardan haberdar olduğunu ancak yasa tasarısında geri alımlar konusunda tek bir satır bile olmadığını dile getirdi.

Açıklamasında “bugün haksız yere mülk sahibi olan kişiden bir geri alma prosedürü sağlanmadan, adaletsizliği nasıl düzelteceksiniz” sorusunu da soran Kettiros, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili bazı çarpık durumlar bulunduğunu belirtti.

Toplantıda Kıbrıs Türk Malları Vasisinin (İçişleri Bakanı) değeri milyarlara ulaşan Kıbrıs Türk mallarının idaresinin mutlak yetkili makamı olmayı bırakması konusunda da bazı öneriler ortaya atıldığı da belirtildi.

Açıklamasında bunun yanlış bir uygulama olduğunu çünkü skandallar, yolsuzluklar ve yanlış yönetimler ortaya çıktığını dile getiren Kettiros, şikayetlerin var olmaya devam ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi de “Kıbrıs Türk Mallarının Yağmalanmasının Yasayla Mühürlenmesi” başlıklı haberinde dün yapılan Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında Kıbrıs Türk Mallarının ezelden beridir yağmalanmasının yasa tasarısıyla sağlamlaştırıldığı ve malların hak sahibi bile olmayanların elinden alınmak yerine miras alınabileceğine dair kaygılar ifade edildiğini yazdı.

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