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Güney'deki mülteci kampında çıkan olayda 35 kişi yaralandı

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Güney'de bulunan Purnara Mülteci Kampı’nda 600 kişinin karıştığı olayda 35 mülteci yaralandı.
Güney'deki mülteci kampında çıkan olayda 35 kişi yaralandı

Güney Kıbrıs'ta, Koçinotrimitya köyünde bulunan Purnara Mülteci Kampı’nda dün gece saat 23.00 sularında mülteciler arasında kavga çıktığı ve yaklaşık 600 mültecinin karıştığı olaylarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, çıkış sebebi henüz belli olmayan kavgada mültecilerin birbirlerine taş ve demir levyelerle saldırdıklarını; ayrıca kamp içerisindeki telleri de söktüklerini duyurdu.

Polisin müdahale ettiği olaylarda 35 mülteci yaralanırken, mültecilerden 24’ü Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

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