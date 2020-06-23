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Güney’deki Mülteci Kampında Çocuk İstismarı

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Güney’deki Mülteci Kampında Çocuk İstismarı
Güney’deki Mülteci Kampında Çocuk İstismarı

 Güney Kıbrıs’ta mültecilerin barındığı “Purnara” mülteci kampında refakatçisi olmayan bazı çocukların cinsel tacize uğradığı iddiaları Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındı.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Yüksek Komiserliği yetkilisi Yorgos Ailiotis’in dün gerçekleştirilen Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde, “Kokkinotrimitia” bölgesinde bulunan “Purnara” mülteci kampında kalmakta olan bazı çocukların cinsel tacize maruz kaldığını tespit ettiklerini söylediğini yazdılar.

Ailiotis açıklamasında, refakatçisi olmayan Suriye uyruklu beş çocuğun kaldıkları çadırın korunaklı bir yerde olmadığı ve yetişkinlerin erişimine açık olduğunu belirterek, bazı çocukların duş alırken veya yemek sırasında beklerden tacize uğradıklarını dile getirdiklerini aktardı.

Bu çocuklardan bazılarının akrabalarının Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olduklarını dile getiren Ailiotis, devletin bu çocukları neden akrabalarının yanına yerleştirmediğini anlamakta zorlandıklarını da ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı NikosNuris ise, söz konusu kampta, çocuk olduklarını iddia eden ancak yaş tespitleri henüz yapılmamış kişilerin bulunduğunu belirtirken olayın araştırılacağı taahhüdünü verdi.

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