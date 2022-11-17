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Güneydeki Purnara’da kalan mülteci kadından toplu cinsel istismar şikayeti

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Güney Kıbrıs’ta mültecilerin tutuldukları kamplardan biri olan “Purnara” kampında kalmakta olan Nijerya uyruklu bir kadının, beş kişinin cinsel istismarına uğradığı şeklinde şikayette bulunduğu belirtildi.
Güneydeki Purnara’da kalan mülteci kadından toplu cinsel istismar şikayeti

Güney Kıbrıs’ta mültecilerin tutuldukları kamplardan biri olan “Purnara” kampında kalmakta olan Nijerya uyruklu bir kadının, beş kişinin cinsel istismarına uğradığı şeklinde şikayette bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi haberinde, Nijerya uyruklu kadının Rum polisine, Purnara mülteci kampında kaldığı sırada yine aynı kampta bulunan beş Nijeryalının cinsel saldırısına maruz kaldığı yönünde şikayette bulunduğunu aktardı.

Haberde, Nijeryalı kadının doktor kontrolünden geçirileceği ve kalması için uygun bir yer arandığı vurgulandı.

 

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