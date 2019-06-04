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Güney'deki seri cinayetler kapsamında altıncı cesede ulaşıldı…

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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayet kapsamında, 6’ncı cesede de ulaşıldı.
Güney'deki seri cinayetler kapsamında altıncı cesede ulaşıldı…

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayet kapsamında, 6’ncı cesede de ulaşıldı.Rum haber kaynakları, “Kırmızı Göl”de dalgıçlar tarafından bugün yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu düşünülüyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp.

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