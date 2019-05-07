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Güneydeki seri cinayetlerle ilgili yeni gelişme

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RMMO subayı Nikos Metaksas’ın işlediği seri cinayet kurbanlarından biri olan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedine hala ulaşılamadığı bildirildi.
Güneydeki seri cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Fileleftheros gazetesi, Metaksas’ın verdiği ifade doğrultusunda, Ksilatu köyündeki Memi gölünde dün, Sonar cihazıyla yapılan aramaların sonuç vermediğini yazdı.

Gazete, gölün 70 metre derinliğinde olduğunu ve dipteki bitki örtüsü ile çamurun, arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Haberde, Kırmızı Göl’de bugün yeniden arama yapılacağı ve üçüncü valizin bulunması için çaba gösterileceği, ancak havanın rüzgarlı olmasının, gölün suyunu bulanıklaştırdığı ve robot kameranın net görüntü alamayabileceği belirtildi.

Gazete ayrıca, Rum Polisi Genel Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevine yapılacak atamalarla ilgili haberlere de yer verdi.

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