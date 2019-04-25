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Güney'deki seri katilin dördüncü kurbanının cesedine ulaşıldı!

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Güney Kıbrıs'ın ilk seri katili gözüyle bakılan RMMO subayı Nikos Metaksas'ın dördüncü kurbanının cesedine ulaşıldı!
Güney'deki seri katilin dördüncü kurbanının cesedine ulaşıldı!

RMMO subayı Kıbrıslı Rum Nikos Metaksas’ın Filipinli Marry Rose ve 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etmesi sonrasında başlatılan araştırmanın, zanlının, geçtiğimiz Cumartesi günü “Mitsero” madenindeki gölette bulunan ikinci bir Filipinli kadını da öldürdüğünü itiraf etmesiyle yeni bir boyut kazanırken, yeni bir cesede daha ulaşıldı.

Seri katilin 4’üncü kurbanı Orunda Atış Alanı’nda bulundu.

Rum güvenlik ekipleri olay yerine intikal ederken 30 yaşındaki kurbanın adının Maricar Valdez olduğu öğrenildi.

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