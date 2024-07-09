Güney'deki tutuklamalar... Hasipoğlu: Konunun Kıbrıs konusuyla alakası yok

Hasipoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.
Bu tutuklamaların sebebinin inşaat sektörünün çökertilerek ekonominin ilerlemesini engellemek olduğunu dile getiren Hasipoğlu, konunun Kıbrıs konusuyla alakası olmadığını belirtti.
Hasipoğlu, yurt dışında bu konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları özetleyerek, AİHM’in 4 Eylül’de Taşınmaz Mal Komisyonu'yla ilgili karar alacağını hatırlattı.
Oğuzhan Hasipoğlu, yabancılardan alınan vergilerle fon oluşturulduğunu ve gelir elde edildiğini de anlattı.
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