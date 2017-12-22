Güney’den 900 kg kaçak et !

Kaçak yollarla KKTC’ye et sokulması ile mücadele sürüyor.
Demirhan’da bir araçta 900 kilogram kaçak sığır eti bulundu.
Demirhan’da bu sabah saat 03:00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 yaşındaki E.L.’nin kullanımında bulunan araçta 900 kilogram gümrüksüz sığır eti bulundu.
Etlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden alınarak kaçak olarak KKTC’ne geçirildiği ortaya çıktı.
Polis etleri emare olarak alırken, Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki baş harfleri A.Y. bir diğer kişi tutuklandı. (brt)
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