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Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu

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Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu
Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu

Güney'den AB'ye yapılan uçuşlarda PCR sorunu yaşanıyor.

DETAY KIBRIS-ÖZEL HABER

EasyJet isimli havayolu şirketinin KKTC'de yapılmış PCR testlerini  kabul etmediği ve yolcukları uçağa almadığı öğrenildi.

Güney Kıbrıs'ta Larnaka ve Baf hava alanlarından Avrupa'ya uçan diğer uçak şirketleri KKTC'de yapılmış PCR testlerini kabul ederken EasyJet'in uygulaması şaşırttı.

Geçtiğimi, günlerde EasyJet ile Londra'ya uçacak olan bazı Kıbrıslı Türk yolcuların KKTC'de yaptıkları PCR testleri kabul edilmediğinden uçağa alınmadığı öğrenildi. Yolcular uçak biletlerini 10 gün sonraya aktarıp güney Kıbrıs'ta test yaptıktan sonra Londra'ya uçabildi.

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