  • BIST 93.822
  • Altın 244,119
  • Dolar 5,9641
  • Euro 6,6544
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Güneyden adli haberler

» »
Lefkoşa Rum Kesimi’nde önceki gün, 57 ve 66 yaşındaki iki Rum’un, tasarruflarında 992 adet 50 Euro’luk banknot bulundurdukları gerekçesiyle tutuklandıkları bildirildi.
Güneyden adli haberler

Fileleftheros gazetesi, şahısların Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ÜRDÜNLÜ BABANIN İŞBİRLİKÇİSİ DE TUTUKLANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, üç çocuğunu kaçırarak KKTC’ye geçiren ve akabinde Güney Kıbrıs’a iade edilen Ürdünlü babaya yardım eden 30 yaşındaki Suudi Arabistanlının dün akşam yakalanarak gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, Ürdünlü babaya KKTC’ye geçmesi sırasında yardım eden Suriyeli bir şahsın da aranmakta olduğu kaydedildi.

ÜRDÜNLÜNÜN BAGAJINDA MERMİ BULUNDU

Gazete, bir başka haberinde de, Salı günü Baf Havalimanı’ndan Ürdün’e gitmek üzere olan bir Ürdünlünün bagajında yapılan aramada, beş adet mermi bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın, bagajında bulunan mermilerle bir ilgisi olmadığını ve adaya yalnızca ziyaret maksatlı geldiğini söylediği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:46
  • Anastasiadis Pekin’de Guterres’le kısa bir görüşme yaptı30 Nisan 2019 Salı 15:14
  • Güney Kıbrıs ve AB’de işsizlik azaldı30 Nisan 2019 Salı 15:10
  • Kiprianu’nun söyleşisi30 Nisan 2019 Salı 15:06
  • Uluslararası tutuklama emirleriyle iki kişi tutuklandı30 Nisan 2019 Salı 15:02
  • Başpiskopos’un Paskalya mesajına eleştiriler Rum basınında30 Nisan 2019 Salı 11:00
  • Scotland Yard uzmanları RMMO Subayı seri katilin “zihnine girecek”30 Nisan 2019 Salı 10:57
  • Kıbrıs pasaportlarının verilmesinde 15 Mayıs’tan itibaren yeni kriterler30 Nisan 2019 Salı 10:41
  • Cinayetlerle ilgili incelemeler bugünde sürdürüldü29 Nisan 2019 Pazartesi 21:24
  • Cinayette yeni gelişme... Rum makamlar iki valizi tespit ettiğine inanıyor28 Nisan 2019 Pazar 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti