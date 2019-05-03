Güneyden adli haberler

Lefkoşa Rum Kesimi’nde önceki gün, 57 ve 66 yaşındaki iki Rum’un, tasarruflarında 992 adet 50 Euro’luk banknot bulundurdukları gerekçesiyle tutuklandıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahısların Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ÜRDÜNLÜ BABANIN İŞBİRLİKÇİSİ DE TUTUKLANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, üç çocuğunu kaçırarak KKTC’ye geçiren ve akabinde Güney Kıbrıs’a iade edilen Ürdünlü babaya yardım eden 30 yaşındaki Suudi Arabistanlının dün akşam yakalanarak gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, Ürdünlü babaya KKTC’ye geçmesi sırasında yardım eden Suriyeli bir şahsın da aranmakta olduğu kaydedildi.

ÜRDÜNLÜNÜN BAGAJINDA MERMİ BULUNDU

Gazete, bir başka haberinde de, Salı günü Baf Havalimanı’ndan Ürdün’e gitmek üzere olan bir Ürdünlünün bagajında yapılan aramada, beş adet mermi bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın, bagajında bulunan mermilerle bir ilgisi olmadığını ve adaya yalnızca ziyaret maksatlı geldiğini söylediği belirtildi.