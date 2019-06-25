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Güneyden çalıntı araç getirme olayı ile ilgili 2 çalıntı araç ve 2 kişi aranıyor

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Güneyden çalıntı araç getirme olayı ile ilgili 2 çalıntı araç ve 2 kişi aranıyor
Güneyden çalıntı araç getirme olayı ile ilgili 2 çalıntı araç ve 2 kişi aranıyor

Nisan 2019 ayı içerisinde 10 günlük süre içerisinde Güney Kıbrıs’ tan kiraladığı 2 aracı yasal olmayan yollardan KKTC’ye getiren ve birini hurdacıya satan diğerini de kullanımında olduğu esnada polis tarafından tespit edilerek el konulduktan sonra tutuklanan Y.Y.A.K ek tutukluluk emri için bugün 24.6.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemede yemin tahtında bilgi verdi. Yücetürk şehadetinde zanlının Güney Kıbrıs’ tan kiraladığı 2 aracı yasal olmayan yollardan KKTC ‘ye getirdiğini birisini sattığını diğerinin ise polis tarafından tespit edildiğini, her iki aracın emare olarak alındığını aktardı. Önceden zanlıdan emare olarak alınan ve PGM de bulunan 2 adet cep telefonundan birinin şifresinin kırıldığını ve incelendiğini aktaran Yücetürk telefonu teslim aldığını belirterek inceleme ile ilgili bilgi aktardı. İnceleme sonucu zanlının WhatsApp ve Messenger hatlarından 2 kişiyle görüşme yaptığı, araç resimleri ve plakalarının gönderildiğinin tespit edildiğini aktaran Yücetürk isimleri tespit edilen KKTC ve TC uyruklu 2 şahıs ile 2 aracın aranmakta olduğuna vurgu yaptı.

Zanlının yabancı uyruklu olması, KKTC ye yasal olmayan yollardan giriş yapması  ve yasal statüsü olmadan ikamet etmesi nedeniyle  zanlının serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme ve kaçma olasılığının yüksek olduğuna vurgu yapan Yücetürk zanlının tutukluluğunun 4 gün daha devam etmesi konusunda emir verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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