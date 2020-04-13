Güney’den çek alanların çekleri evlerine teslim edilecek

Posta Dairesi Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’tan çek alan vatandaşların Nisan ayı çeklerini adreslerine teslim edileceğini açıkladı.
Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Paskalya nedeniyle Nisan ayı çekleri Posta Dairesi’ne bugün ulaştığını, dağıtımın 17 Nisan 2020 Cuma gününe kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Çeklerini alamayan vatandaşların Posta Dairesi Lefkoşa Merkez Şubesi’ne Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00-12.00 arası 0392 228 59 82 (Dahili-13) numaralı telefondan ulaşmaları rica edildi.
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