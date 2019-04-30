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Güney’den geldi hırsızlık yapıp geri döndü

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Bugün, 30.4.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.
Güney’den geldi hırsızlık yapıp geri döndü

Güney Kıbrıs’da yaşamını sürdüren Bulgar uyruklu (A. V. B) 26.4.2019 tarihinde kumar oynamak için geldiği Gazimağusa’da bir otelin kumar salonunda Güney Kıbrıs Rum vatandaşı Andonakis Antoniou’nun cep telefonunu sirkat etmek suçundan 30.4.2019 tarihinde tutuklandı.

Bugün, 30.4.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Erman Sennaroğlu olayla ilgili yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Sennaroğlu şahadetinde Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlının 26.4.2019 tarihinde kumar oynamak maksadıyla Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin kumarhanesinde bulunduğu esnada ayni yerde bulunan Güney Kıbrıs vatandaşı Andonakis Antoniou’ nun Samsung S.9 marka cep telefonunu sirkat ettikten sonra ayni akşam Güney Kıbrıs’a geri döndüğünü aktardı.

Müşteki Rum şikayetçi oldu

29.4.2019 tarihinde Güney Kıbrıs’ ta yaşayan Rum vatandaşı Gazimağusa polis müdürlüğüne gelerek mesele ilgili bir ifade vererek şikâyetçi olduğunu belirten Sennaroğlu gerek incelenen kamera görüntülerinden gerekse otel idaresinin tutmuş olduğu kayıtlardan zanlının kimliğinin tespit edildiğini, aleyhinde derdest emri tanzim edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini aktardı.
Zanlının 30.4.2019 tarihinde Derinya sınır kapısında tespit edilerek tutuklandığını, verdiği gönüllü ifadede suçunu itiraf ettiğini belirten Sennaroğlu aynı gün zanlının Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ailesi ile irtibata geçildiğini ve bahse konu emare cep telefonunun KKTC’ ye getirilmesi konusunda bilgi verildiğini aktardı.
Tahkikatın memuru Sennaroğlu tahkikatın selameti ve Güney Kıbrıs’dan gelmesi beklenen emare cep telefonu ile ilgili alınacak ifadeler olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıç Umut İnan sunulan şahadet ve yapılan beyanlar ışığında tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi. (MHA)

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