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Güney'den geldi, iç çamaşırından uyuşturucu ve puf sigara çıktı!

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Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’tan almış olduğu uyuşturucu madde ve 104 adet elektronik sigaralarla ülkeye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı H.A yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güney'den geldi, iç çamaşırından uyuşturucu ve puf sigara çıktı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder mahkemede bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı H.A'nın “kanunsuz uyuşturucu madde (methamphetamine) ithal ve tasarrufu ile gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından tutuklu olduğunu anımsattı. Polis, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25’te Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara giriş kapısından ülkeye giriş yapmaya çalışan H.A'nın kullanımındaki UG 889 plakalı araçta ve zanlının üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu madde ve aracında ise gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi bir şahıstan aldığını,  bir kısmını başka bir şahsa vereceğini, bir kısmını ise içeceğini tespit ettiklerini aktardı.

Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize, sarılı olduğu naylon parçasının ise parmak izi incelemesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında 2 kişiden ifade aldıklarını, soruşturulacak ve ifadesi alınacak başka şahıslar da olduğunu belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini, zanlıyı yönlendirdiği düşünülen 2 kişinin arandığını, zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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