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Güney'den getirdiği aracına sahte evrak düzenledi

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Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güney'den getirdiği aracına sahte evrak düzenledi

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuşdün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olayla ilgili bulguları aktardı. Sensev, zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş’un  Sahte Evrak Düzenleme Ve Tedavüle Sürme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Sunalp, zanlı Barış Gül’ün 21 Ağustos 2020 tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu Kara Giriş Çıkış kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirterek, aracın KKTC’de kalabilmesini sağlamak ve Güney Kıbrıs’a araçsız geçiş yapabilmek için söz konusu aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye sattığını kaydetti. Zanlı Eray Özvurulmuş’un ise Lefkoşa’da bulunan Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen bilgilendirme fişini imza ettiğini dile getiren Sensev, zanlının bahse konu evrakla aracın garajda olduğunu belirtmek için sahte bir evrak düzenleyerek Barış Gül’e verdiğini ifade etti. Sensev, Barış Gül’ün aynı gün tasarrufunda bulundurduğu sahte evrakı Metehan Kara Kapısı gümrük görevlilerine vererek tedavüle sürdüğüne işaret ederek, söz konusu aracın Gümrük Dairesi Kaçakçılık Bölümünde çalışan memurlar tarafından Güzelyurt’ta tespit edilmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.  Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Sensev, HXP 712 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edilerek emare olarak alındığını bildirdi. Sensev, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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