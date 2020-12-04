Güneyden izinsiz KKTC'ye gelen zanlı Ercan'da tespit edildi

Askeri Yasak bölgeyi ihlal suçundan yakalan zanlı Khial Muhammad dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Khial Muhammad’ın Askeri Bölgeyi İhlal Etmek ve KKTC’ne Yetkili makamdan izinsiz giriş çıkış yapmak suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.12.2020 tarihinde saat 02.45’te Ercan Havalimanı’ndan yolcu çıkış salonundan çıkış yapmak isterken, görevli memuru tarafından yapılan soruşturmada zanlının askeri bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’ne geçtiği ve pasaportun üzerinde Baf Havalimanında çıkış yaptığını ve yine Güney Kıbrıs’den KKTC’ye yetkili makamdan izin almaksızın giriş yaptığının tespit edildiği anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi