  • BIST 96.718
  • Altın 285,074
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Güney’den KKTC’ye bu yıl kaç turist geldi ?

» »
Güney’den KKTC’ye bu yıl kaç turist geldi ?
Güney’den KKTC’ye bu yıl kaç turist geldi ?

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye bu yıl geçen turist sayısının 1 buçuk ila 2 milyon olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit), İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baf bölgesinde endişeyle izlendiğini belirterek Rum Otelciler Birliği’nin (PASİKSE) Baf bölgesi üyesi Marios Vasiliu’nun konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Vasiliu, İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baf bölgesindeki otelciler olarak Brexit sebebiyle bu yıl turist sayısındaki azalmanın endişe verici olduğu belirterek bu durumun etkilerinin 2020 sezonunda daha da büyük olacağını ifade etti.

Vasiliu, Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin KKTC’ye organize şekilde turist götürülmesi olayına da değinerek, resmi verilere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye götürülen turist sayısının 2019 döneminde 1 buçuk ila 2 milyon olduğunu, Derinya sınır kapısının açılmasıyla bu rakamın 2020 yılında devasa boyuta ulaşacağından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lute, Anastasiadis ile görüştü01 Eylül 2019 Pazar 14:54
  • İzinsiz ikamet ettirenler ile izinsiz çalıştıranlara ise ne tutuklama ne de ceza var01 Eylül 2019 Pazar 10:28
  • 1 Eylül Dünya Barış günü.. Bağımsızlık Yolu sokağa çıkıyor01 Eylül 2019 Pazar 10:22
  • Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Dünya Barış Günü’nü kutladı31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:43
  • 1 Eylül Dünya Barış Günü… Gürcafer: “Doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabilir”31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:27
  • Biyologlar Derneği’nden avcılara çağrı...31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:26
  • Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
  • Polisten avcılara uyarı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
  • Basın-Sen Genel Kurulu yapıldı31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
  • “Maraş konusu ve Lute’un gelişi”31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti