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Güney'den, KKTC'ye Uyuşturucu Geçirirken Yakalandı

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GKRY Bölgesinden KKTC'ye giriş yapan E.E. (E-52) tutuklandı.
Güney'den, KKTC'ye Uyuşturucu Geçirirken Yakalandı

19.01.2022 tarihinde,  saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyar Kara Giriş Kapısında gerçekleştirilen operasyon (Kapkaç Operasyonu) sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC'ye giriş yapan E.E. (E-52)'nin aracında ve akabinde de ikametgahında yapılan aramada, toplam 325 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.  

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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