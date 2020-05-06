Güney'den KKTC'ye yasak yolla gelen zanlı karantinaya alındı

Yasadışı yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı David Freedamann Schoppe tutuklandı.
Tutuklanmasının ardından karantina altına alınan zanlı gıyabında dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşen tutukluluk duruşmasında mahkeme zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Zanlının, 02 Mayıs 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçiş yaptığı, karantinaya alınan zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde akıl sağlığının araştırıldığı öğrenildi.
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