  • BIST 119.802
  • Altın 299,904
  • Dolar 5,9395
  • Euro 6,5365
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Güney’den Kuzey’e araç hırsızlığı…2 yıl hapis cezası

» »
Güney’den Kuzey’e araç hırsızlığı…2 yıl hapis cezası
Güney’den Kuzey’e araç hırsızlığı…2 yıl hapis cezası

Kıbrıs’ın güneyinden araç çalarak kuzeye geçiren Ali Akçam suçlarını kabul etti

 Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren bir galeriden 2 adet araç sirkat eden Ali Akçam, 2 yıl hapis cezası aldı. Ali Akçam, ‘Dükkân açma’, ‘sirkat ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmek’ suçlamalarını kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. İnan, sanığın 19 Ağustos 2019 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde bir galeriden iki lüks aracı çalıp, Akıncılardan kuzeye geçirip, makinist garajına getirdikten sonra yakalanmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

 İnan, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı, başladı.28 Ocak 2020 Salı 17:55
  • Yine kaza! 2 yaralı var!28 Ocak 2020 Salı 16:51
  • DP'den Kamu-Sen'e ziyaret28 Ocak 2020 Salı 15:44
  • Baybars: "Kızılyürek doğma büyüme kök Kıbrıs’lı zaten”28 Ocak 2020 Salı 15:42
  • Atakan: Ercan'a ek süre yok!28 Ocak 2020 Salı 15:41
  • İkinci kalp nakli yapılan hastanın durumu iyi28 Ocak 2020 Salı 15:39
  • Sürücülerin Dikkatine !28 Ocak 2020 Salı 15:08
  • Yaşar Halim yaşamını yitirdi28 Ocak 2020 Salı 15:03
  • Tabipler Birliği tamiflu ilacı konusunda uyardı28 Ocak 2020 Salı 14:21
  • KTÖS'ten Elazığ'a yardım eli28 Ocak 2020 Salı 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti