Güney’den Kuzey’e araç hırsızlığı…2 yıl hapis cezası

Kıbrıs’ın güneyinden araç çalarak kuzeye geçiren Ali Akçam suçlarını kabul etti

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren bir galeriden 2 adet araç sirkat eden Ali Akçam, 2 yıl hapis cezası aldı. Ali Akçam, ‘Dükkân açma’, ‘sirkat ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmek’ suçlamalarını kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı. İnan, sanığın 19 Ağustos 2019 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde bir galeriden iki lüks aracı çalıp, Akıncılardan kuzeye geçirip, makinist garajına getirdikten sonra yakalanmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

İnan, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.



