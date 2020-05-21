Güney’den Kuzey’e kaçırıp darp ettiler, döndüler; sosyal medyada paylaştılar

21-22 Mart tarihinde, 22.00-02.00 saatleri arasında, Y.Z.(E-37) ve S.K.’nin (E-22) GKRY Bölgesinde bulunan B.D’yi rızası olmadan alıkoyup, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye getirilmesini sağladıktan sonra, ciddi bir şekilde darp edip, rızası dışında fotoğraflarını çekip sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlanmasını sağlayarak özel hayatının gizliliğine aykırı hareket ettikleri ayrıca adı edilene ait cep telefonunu zorla alarak çaldıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...
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