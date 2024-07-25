Güney'den Kuzey'e uyuşturucu madde ile geldi...

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Polis memuru Celal Durukan, zanlının uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yaya olarak geçen zanlının durdurularak, üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde poşete sarılı 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 euroya aldığını söylediğini aktardı. Polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu poşetin parmak izi incelemesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak yerleşik düzeni olmadığını, güneyle bağlantısı olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.