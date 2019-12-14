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Güneyden polis haberleri

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Limasol’da ikamet etmekte olan bir Ukraynalıya ait eve giren hırsızların, içerisinde toplam 300 bin Euro değerinde, ziynet eşyası ve nakit para bulunan kasayı çaldıkları belirtildi.
Güneyden polis haberleri

Haravgi gazetesi, Ukraynalı ev sahibinin, polise yaptığı şikayette,  perşembe günü sabah evden ayrıldığı, döndüğü zaman ise yatak odasındaki, içerisinde altın saat, başka ziynet eşyaları ile paranın bulunduğu kasanın çalındığını fark ettiğini söylediğini belirtti.

Gazete kasayı çalan kişilerin, iyi organize olan bir çete olduklarına da dikkati çekti.

Öte yandan Politis gazetesi Baf polisinin, internet üzerinden kumarhane hizmeti sunan 54, 34 ve 26 yaşlarındaki 3 kişiyi tutukladığını yazdı.

Baf polisinin, bir binaya yaptığı baskında, online kumarhane için kullanılan 17 adet bilgisayar ele geçirdiğini yazan gazete olayla ilgili olarak 3 kişinin tutuklandığını ve haklarına üç gün tutukluluk emrinin verildiği mahkeme önüne çıkarıldığını belirtti.

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