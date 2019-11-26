Güneyden polisiye olaylar

Gazete, 27 yaşındaki bir kişinin, yaklaşık 3 yıl önce bahse konu şahıstan aldığı bin 500 Euro’luk borcu daha sonra ödediği halde bir süre önce ödemediği gerekçesiyle kendisinden 45 bin Euro para talep ettiği ve tehditte bulunduğu yönünde polise şikayette bulunduğunu kaydetti.

Borcunu ödemek için her ay 500 Euro ödediğini ancak başa çıkamamaya başlayınca kişi tarafından tehdit edildiğini söyleyen şikayetçi şahıs, borcuna karşılık annesinin Limasol’daki apartman dairesini alacaklı olduğunu iddia eden kişiye devrettiğine işaret etti.



21 YAŞINDAKİ KİŞİDEN SADİZİM



Öte yandan Alithia gazetesi, Limasol’da meydana gelen bir olay neticesinde, 21 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, 18 yaşındaki Romanyalıya uyguladığı çeşitli işkenceler nedeniyle tutuklandığını yazdı.

Polise şikayet edilen Rum gencin, Romanyalı gencin vücunun çeşitli yerlerini çakmakla yakarak zarar verdiği belirtildi.



LİMASOL’DA HIRSIZLIK



Alithia gazetesi bir başka haberinde ise yine Limasol’da meydana gelen hırsızlık ve saldırı olayına yer verdi.

Limasol sakini 42 yaşındaki kadının, evine geldiği zaman yatak odasında bulduğu 2 kişi tarafından saldırıya uğradığı, daha sonra da bu kişilerce kasayı açmaya zorlandığını yazdı.

Habere göre, hırsızlar evde bulunan çeşitli ziynet eşyasını çalarak olay yerinden kaçmayı başardı.