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Güneyden Uyuşturucu Haberleri

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Limasol Limanı’nda 8 Mart tarihinde bir konteyner içerisinde bulunan 132 kilo hintkeneviri olayıyla ilgili dün 61 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı belirtildi. 
Güneyden Uyuşturucu Haberleri

Limasol Limanı’nda 8 Mart tarihinde bir konteyner içerisinde bulunan 132 kilo hintkeneviri olayıyla ilgili dün 61 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi 61 yaşındaki kişinin, paketin kendisine ait olduğunu polisine itiraf ettiğini yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, bir başka olay çerçevesinde, Baf’ta bir ikametgah içerisinde yaptığı aramada 12 naylon poşetin içerisinde 29.5 gr hintkeneviri tespit ettiğini belirtti.

Habere göre, polis olayla ilgili 34 yaşındaki ev sahibini tutukladı.

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