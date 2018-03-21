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“Güneyden yardımlara gümrük uygulaması gözden geçiriliyor”

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Özersay, KKTC’de yaşayan Maronit ve Rumlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ulaştırılan yardımlara uygulanan gümrük konusunda bir adım atma düşüncesinde olduklarını, bu konudaki çalışmalarının son aşamaya geldiğini duyurdu. 
“Güneyden yardımlara gümrük uygulaması gözden geçiriliyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu bağlamda eski Maronit köyleri ile Dipkarpaz bölgesini de ziyaret edeceğini de açıkladı.  Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özersay, bu konudaki çalışmalarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bir buçuk ay önce göreve geldiğinde bu konuda makul ve çağda bir adım atmayı düşündüklerini, ama bunun da Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacak şekilde olacağını söylediğini anımsatarak şu ifadelere yer verdi:

“Göreve ilk geldiğimde Şubat ayı başında TAK’a verdiğim röportajda KKTC’de yaşayan Rumlar ile Maronitlere güneyden gelen yardımlara yönelik gümrük uygulamasının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya 'Hükümet olarak bu konuda makul, çağdaş ve KKTC’nin itibarını yükseltecek ancak Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırmayacak bir politika belirleyeceğiz' demiştim. Bir süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz, son bir haftadır da bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir adım atacağız. Yarın bazı eski Maronit köylerine ve ilerleyen günlerde Dipkarpaz’a ziyaretler yaparak çalışmalarımızı fiiliyatta da netleştireceğiz.”

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