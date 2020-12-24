Güney'e 12 Suriyeli mülteci taşıyan 2 Türk vatandaşı tutuklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri sürat teknesi ile on iki Suriyeli mülteci taşıyan iki Türk vatandaşını tutukladı.

Güney Kıbrıs yetkilileri sürat teknesi ile on iki Suriyeli mülteci taşıyan iki Türk vatandaşını tutukladı.

Gece yarısından kısa bir süre önce, bir sürat teknesi bir grup mülteciyi Limnidis’e indirdi.

On iki Suriyeli, karaya çıktıktan hemen sonra, ölü bölge içindeki bir patikadan, Kato Pyrgos Tyllirias sahilinden Güney Kıbrıs'a geçti. Göçmen grubu 5 erkek, 3 kadın ve 3 çocukdan oluşuyor.

Suriyeli göçmenlerin karaya çıkmasının ardından, iki Türk kaçakçı, Türk kıyılarına dönmeye çalıştı ancak botları bir Güney Kıbrıs Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu.

Güney Kıbrıs Sahil Güvenlik güçleri daha sonra iki Türk kaçakçısını tutukladı ve teknelerine el koydu.