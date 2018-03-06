Güneye, 500 ton daha patates ihraç ediliyor

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada, önümüzdeki hafta adaya gelecek olan AB uzmanları denetiminde, ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ aracılığıyla bir miktar patatesin daha Güney Kıbrıs’a gönderileceğini söyledi

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yeşilada, önümüzdeki hafta adaya gelecek olan AB uzmanları denetiminde, ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ çerçevesinde 300-500 ton patatesin daha Güney Kıbrıs’a ihraç edileceğini söyledi.

KIBRIS’a konuşan Yeşilada, ülkemizde bu yıl havaların kurak geçmesi nedeniyle beklenen rekoltenin altında bir ürün hasadının yapıldığını belirterek, patateste ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki kez hasat yapıldığını, yıllık üretimin de 20 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Patateste rekoltenin korunması için öncelikle suyun varlığına göre ekim yapılması gerektiğine işaret eden Yeşilada, geçen yıl sonbahar döneminde AB uzmanları denetiminde Güney Kıbrıs’a toplam 700 ton patates ihraç edildiğini, bunun da güneydeki patates üretimini etkilemesinin imkânsız olduğunu bildirdi.

Yeşilada, Türkiye’den gelen suyun süratle “kırmızı bölge” olarak bilinen patates üreten köylere aktarılması gerektiğini söyledi

Ahmet Yeşilada, KKTC’de üretilen 300-500 ton patatesin daha, haftaya adaya gelecek olan AB uzmanları denetiminde ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ çerçevesinde Güney Kıbrıs’a ihraç edileceğini kaydetti.

“Bu yılki ‘rekolte’ düşüklüğünün nedeni yağmur”

İlkbahar patates hasadının nisan sonu mayıs başında yapılacağına değinen Yeşilada, yılda iki kez ekimin yapıldığını, ocak ve ekim aylarında yapılan ilkbahar ürünü patatesin tohumunun AB ülkelerinden geldiğini, hepsinin de kayıtlı olduğunu ifade etti.

İlkbahar ve sonbahar aylarında, her iki ekimde de yaklaşık 4 bin dönüm alanın ekildiğini belirten Yeşilada, AB ülkelerinden her yıl 500 ton civarında tohum getirildiğini, ancak bu yılki kuraklıktan dolayı 400 ton tohum getirildiğini vurguladı.

Bu yılkı rekolte düşüklüğünün, yeterli yağışların yağmaması ve yer altı sularının azalmasından kaynaklandığını kaydeden Yeşilada, üreticilerin bu sıkıntılar yüzünden zor durumda olduğunu söyledi.

Yeşilada, mayıs ayında hasat edilen üründen sonbahar hasadı için tohum ayrıldığını ve eylül ayında da ekimin yapıldığını ifade ederek, aralık ayında da ürünün hasat edildiğini belirtti.

“300 ila 500 ton ihraç edilirse sıkıntı kalmaz”

Yılda iki kez yapılan hasatta toplam 20 bin ton ürün elde edildiğini anımsatan Yeşilada, bunun iç piyasada her ay yaklaşık bin tonunun tüketildiğini, 100 tonunun da Türkiye’ye ihraç edildiğini, kalanın ise Güney Kıbrıs’tan gelen talep üzerine oraya ihraç edildiğini söyledi.

Yeşilada, Türkiye’den gelen suyun süratle “kırmızı bölge” olarak bilinen patates üreten köylere aktarılması gerektiğini söyledi.

“Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla Güney Kıbrıs’taki bir tüccar bizden mal alacaktı” diyen Yeşilada, ancak oynanan bazı siyasi oyunlar yüzünden bu alımın engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Avrupa Birliği’nden gelecek uzmanlar denetiminde 300 ila 500 tonluk bir ihracatın daha yapılmasının beklendiğinin altını çizen Ahmet Yeşilada, bu ihracatın gerçekleşmesi halinde sıkıntının giderilmiş olacağını söyledi.



(kıbrıs)