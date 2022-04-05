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Güneye Bagajda Geçmeye Çalışırken Yakalandı

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Kermiya Barikatı'nda bir aracın bagaj bölümünde bir şahıs bulundu.
Güneye Bagajda Geçmeye Çalışırken Yakalandı

Kermiya (Aydemet) barikatından güneye geçmeye çalışan bir aracın bagaj bölümünde bir şahıs bulundu.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK'in haberine göre 'inanılmaz olay, dün gece 27 yaşındaki bir gencin arabasıyla kuzeyden güneye geçmeye çalıştığı sırada gümrük kontrolünde ortaya çıktı.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına giriş izni olmayan 28 yaşındaki şahıs, aracın bagaj bölmesinde saklanıyordu. Sorgulama sırasında, araç sürücüsünün, 28 yaşındaki şahısı güneye nakletmek için bir miktar para aldığını kabul ettiği iddia edildi. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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