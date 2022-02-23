Güney'e Gaz Gelişi Gecikebilir

Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi DEFA’nın, sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaz haline getirilmesi için destekleyici altyapılarını inşa etmeye yöneldiği Vasiliko bölgesinde “saatli bomba gömülü olduğu” ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Doğal Gazda Yeni Bomba” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, projenin gerekleri için yapılması istenen kazılar yüzünden, eski Yunan Kimya Sanayi’nin yıllarca yasadışı bir şekilde “fosfojips” (fosforik asit üretiminde yan ürün veya atık olarak ortaya çıkan bir madde) depoladığı topraklarda çok fazla işlem yapılmasının gerektiğine işaret etti.

Gömülü malzemenin tehlikeli kimyasal maddeler içermesinden ötürü, sürecin tümünün özel bir muamele gerektirmesinin haricinde, bunun ortaya konulan zaman takvimleri içerisinde projelerin uygulanması ve doğal gazın Güney Kıbrıs’a gelişiyle (2023 Temmuz ayı) ilgili çalışmalarda ekstra gecikmeler yaşanmasına neden olacağı kaydedildi. Gömülü fosfojipsin kazılması, kirlenmiş toprağın dikkatli bir şekilde kaldırılması ve bunun bölgeden uzaklaştırılması gerektiği belirtildi.

Rum hükümetinin ele alması gereken büyük meselenin ise kirlenmiş toprağın nereye konulacağı olduğunu kaydeden gazete, bunun lisanslı tesislere taşınması zorunluluğu bulunduğunu ancak Güney Kıbrıs’ta tehlikeli atıkların gömülmesi için yer olmadığını belirtti.

Gazete, civa içeren fosfojipsinin ağır metaller ve radyoaktif maddeler içermesi olasılığı bulunduğunu da ekledi.