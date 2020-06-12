  • BIST 109.323
  • Altın 380,992
  • Dolar 6,8191
  • Euro 7,7207
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Güney’e Geçen Kıbrıslı Türk İşçiler İçin Girişim

» »
Güney’e Geçen Kıbrıslı Türk İşçiler İçin Girişim
Güney’e Geçen Kıbrıslı Türk İşçiler İçin Girişim

Çalışmak için Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türklerin kalacak yer sorununun çözülmesi için Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) girişim başlattığı, Rum hükümetinin ise, Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk çalışanlar konusunda “siyasi karar üretme ihtimalinin olduğu” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun, çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden ve kalacak yer sorunu yaşayan Kıbrıslı Türklere yardım edilmesi amacıyla, Kıbrıslı Türklerin işverenleriyle temasa geçme işini üstlendiğini yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, OEV’in, Kıbrıslı Türklerin işverenleriyle temasa geçme görevini üstlendiğini belirterek “Doğrudan yardıma ihtiyacı olan 20 kadar vatandaşımıza yardım etmek başka, binlerce Kıbrıslı Türk işçiyi ilgilendirecek bir karar almak ise başka şeydir” şeklinde konuştu.

Kusios, konu hakkında BM’ye girişimde bulunma ihtimalinde de söz etti.

OEV yetkilisi Paris Anastasiu ise konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin işverenlerinin çoğunluğunun, Kıbrıslı Türk işçilere kalacak yer sağlanmasına olumlu yanıt verdilerini belirterek çok az sayıda işverene ise ulaşmayı henüz başaramadıklarını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret odası 12. Rekabet edebilirlik raporu açıklanıyor12 Haziran 2020 Cuma 11:17
  • North Cyprus Cancer Charity Trust’tan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne 450 bin TL bağış12 Haziran 2020 Cuma 10:57
  • Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor12 Haziran 2020 Cuma 09:25
  • Çamlıca'da Ani ölüm12 Haziran 2020 Cuma 09:23
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:Haber görünümündeki yalan12 Haziran 2020 Cuma 09:19
  • Aksoy: İngiliz üsler bölgesinde Kıbrıs Türkleri’nin de taşınmazları ve çıkarları var12 Haziran 2020 Cuma 09:06
  • DAÜ'de seçim günü: Yeni Rektör bugün belli oluyor12 Haziran 2020 Cuma 08:47
  • Ataoğlu: "Tatar yönetemiyor, Özersay ise fırsatçı yönetemeyen bir başbakan yardımcısı"12 Haziran 2020 Cuma 08:38
  • Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti12 Haziran 2020 Cuma 08:35
  • Simge Sennaroğlu hayatını kaybetti12 Haziran 2020 Cuma 08:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti