  • BIST 9142.43
  • Altın 1999.141
  • Dolar 30.7175
  • Euro 33.1145
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Güney’e giden turistlerin yüzde 4’ü KKTC’de konaklıyor

» »
Rum Otelciler Birliği Genel Müdürü Filokipros Rusunidis, Larnaka ve Baf Havalimanlarından Güney Kıbrıs’a giriş yapan turistlerin yüzde 4’ünün KKTC’de konakladığını söyledi.
Güney’e giden turistlerin yüzde 4’ü KKTC’de konaklıyor

Rum Otelciler Birliği Genel Müdürü Filokipros Rusunidis, Larnaka ve Baf Havalimanlarından Güney Kıbrıs’a giriş yapan turistlerin yüzde 4’ünün KKTC’de konakladığını söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Rusunidis, 2023 yılında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı oldukça fazla olsa da, otellerin doluluk oranıyla bağdaştırılamayacağını çünkü KKTC’ye yoğun turist akışı olduğunu kaydetti.

Habere göre Rusunidis, 2019 yılında yapılan bir araştırmanın, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından adaya giriş yapan turistlerin yüzde 4’ünün KKTC’de konakladığını ortaya koyduğunu ve bugün bu rakamın iki haneli rakamlara yaklaştığını belirtti.

Rusunidis, bu durumun Rum makamlarını düşündürmesi gerektiğini ve otellerin, işletmelerin ve ekonominin bu sebepten ötürü ciddi kayıp yaşadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akan Kürşat’ın kefaletle serbest bırakılması Rum basınında10 Şubat 2024 Cumartesi 13:57
  • Güney Kıbrıs’taki çiftçiler eylem gerçekleştirdi09 Şubat 2024 Cuma 11:47
  • Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edildi: Yargı süreci başlıyor…09 Şubat 2024 Cuma 10:01
  • Rum çiftçilerin eylemi başladı08 Şubat 2024 Perşembe 15:05
  • Anketlerde “Hristodulidis’e Destek Serbest Düşüşte”08 Şubat 2024 Perşembe 15:04
  • Adanın en iyi balıkları Larnaka'da ödüllendirildi08 Şubat 2024 Perşembe 10:59
  • Avukat Kürşat davasında Rum polisi tanıkları arıyor08 Şubat 2024 Perşembe 10:47
  • KKTC’ye kaçmaya çalışan İsrailli sınır kapısında yakalandı08 Şubat 2024 Perşembe 10:23
  • Çin Büyükelçisi Yantao: Kıbrıs, Çin-AB ilişkilerinde köprü08 Şubat 2024 Perşembe 10:22
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Güney Kıbrıs’a geliyor08 Şubat 2024 Perşembe 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti