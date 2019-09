Güneye LNG tedarikine 25 şirket talip oldu

Rum “Devlet Doğal Gaz İşletmesi”nin (DEFA) elektrik üretimi maksatlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için teklif kabul ettiğini açıkladığı, bu çağrısına, çoğunluğu LNG üretimi/ticareti ile ilgilenen büyük çok uluslu şirketler olmak üzere 25 şirketin ilgi gösterdiği haber verildi.

Politis ve diğer gazetelerin DEFA tarafından dün yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Vasiliko’da LNG depolama ve yeniden gaz haline getirme altyapı tesisi kurulumu için çıkılan ihaleyi “China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKOR SA ve METRON SA” konsorsiyumunun kazandığı, tesisi 24 ay içerisinde kullanıma hazır hale getirmesi için adı geçen konsorsiyum ile sözleşme imzalanması yolu da açıldı.

DEFA LNG ithali için açtığı teklif kabulüne, ilgi belirten 25 şirketlerin isimlerini de açıkladı. DEFA’nın şirketlerin tamamından fiyat teklifi istemek zorunda olmadığı, bu prosedürü, ön tercih yaparak seçeceği şirketler ile yürüteceği kaydedilen haberde adı açıklanan şirketler şöyle sıralandı:

“Gunvor International BV Amsterdam, Naturgy LNG Marketing Limited, Endesa Energia SA, Cheniere Marketing International LLP, Equinor ASA, Novatek GAs &Power Asia Pte Ltd., Shell International Trading Middle East Ltd, Enel Global Trading, ENI Trading & Shipping SpA, Total Gas & Power Asia Private Ltd, Osaka Gas Kabushiki Gaisha, Powerglobe LLC, Repsol LNG Holdings SA, Petronas Ltd, BP Gas Marketing Limited, Vitol SA, BB Energy (ASIA) Pte Ltd, Mytilienos SA, Uniper Global Commodities SE, Marubeni Corporation, SONARCH and Public Gas Corporation (DEPA) SA, ENI SpA (GAs & LNG Marketing and Power), Glencore Energy UK Ltd ve Mitsui &Co. Ltd”