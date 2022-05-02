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Güneye Sahte Pasaportla Geçmeye Çalıştılar

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Güneye Sahte Pasaportla Geçmeye Çalıştılar

01.05.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lokmacı Kara Giriş Kapısında,
İ.T.(E-26) tasarrufunda bulunan ve kendi adına sahte olarak düzenlenmiş İtalya pasaportu ve
kimliğini, M.D.(E-22) ise başka bir şahıs adında düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ve kimliğini
KKTC’den GKRY Bölgesine geçmek amacıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle
sürdükleri tespit edilmiştir.


Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.S.(E-32) tutuklanmış
olup, soruşturma devam etmektedir.

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