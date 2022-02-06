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Güney’i Pekin İle Washıngton Arasında Bırakan Çinliler Serbest

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Güney’i Pekin İle Washıngton Arasında Bırakan Çinliler Serbest
Güney’i Pekin İle Washıngton Arasında Bırakan Çinliler Serbest

Güney Kıbrıs’ın, Pekin ile Washington arasında kalmasına sebep olan Çinli anne-oğulun, 57 gün süren tutukluluk halinin önceki gün sonlandığı ancak mahkemenin, anne-oğulun Çin’in iade talebinin reddedilmesi talebini reddettiği bildirildi.

Politis’in haberine göre Çin hükümeti, Rum yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasından yararlanarak Güney’de daimi ikamet olanağı bulan Çinli anne oğulu, 2013’te Çin’de mali suç işledikleri gerekçesiyle kırmızı bültenle arıyordu.

Tutuklama ve iade talebinin Interpol aracılığıyla iletilmesi üzerine Rum polisinin tutukladığı ve 57 gündür tutuklu bulunan anne-oğul dün 300 bin Euro teminat karşılığında serbest bırakıldı. Mahkemenin, Çin’e iadelerinin reddedilmesi talebini reddettiği anne oğul, Mart ayında yeniden hakim karşısına çıkacak.

Anne-oğulun, merkezi ABD’de bulunan ve Çin Komünist Parti hükümetini yıkmak hedefiyle kurulduğunu beyan eden “New Federal State of China” isimli siyasi harekete üye olması ve ABD yönetiminin de bu harekete destek veriyor olması nedeniyle Rum yönetimi iki başkent arasında kaldı.

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