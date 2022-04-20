Güneyin Adı İngiliz Yetkililerin Telefonlarının Pegasus Yazılımıyla Hacklenmesi Olayına Karıştı

İngiltere Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin cep telefonlarının dinlendiği Pegasus casus yazılımın geldiği 4 ülke arasında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre ilgili açıklama Kanada Toronto Üniversitesi dijital güvenlik laboratuvarı “Citizel Labs” tarafından yapıldı. Açıklamada 2020 ve 2021 yıllarında İngiltere’nin resmî şebekeleri içerisinde “spyware Pegasus” bulaşmasına dair çok vaka saptandığı, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili şüpheli bulaşmaların BAE, Hindistan, Güney Kıbrıs ve Ürdün ile ilişik görülen Pegasus kullanıcıları ile bağlantılı görüldüğü ancak Boris Johnson hükümetinin hangi yetkililerinin “hacklendiğinin” saptanamadığı belirtildi.

Aleyhine birçok başvuru bulunan NSO isimli İsrail yazılım şirketinin ürünü olan Pegasus’un, kullanıcısına, Android ve iphone cep telefonlarına sızarak bütün verilere, kamera ve mikrofona erişerek dinleme olanağı sağladığı kaydedildi.

Habere göre Rum yönetiminden bir yetkili, gazetenin sorusuna karşılık, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’deki telefon dinlemelerine karıştığını yalanladı. Aynı kaynak, geçmişte de benzer bilgiler yayıldığını ancak nihayetinde doğrulanmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın İngiltere hükümeti ile mükemmel ilişkileri bulunduğunu ve bu tür eylemlerde bulunmasına hiçbir sebep olmadığını da söyleyen yetkili Citizel Lab’ın, elindeki bulguları istediği zaman Rum makamlarına ve polisine gönderebileceğini söyledi.