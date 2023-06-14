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Güney’in başı KDV ile dertte

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Güney Yönetimi konut satışlarında AB KDV yönergesini uymamaya devam ediyor.
Güney’in başı KDV ile dertte

Avrupa Komisyonu, satın alınan veya inşa edilen konutlar için Avrupa Birliği katma değer vergisi (KDV) kurallarını mevzuat çerçevesinde uygulamadığı için Güney Kıbrıs’a gerekçeli görüş gönderdi. Rum Yönetimi ile AB arasında yıllardır konutlarda uygulanacak KDV konusunda büyük bir anlaşmazlık var. Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs Meclis finans komitesinin konutlar için belirlediği yeni KDV oranlarını da yetersiz bularak, “son uyarısını” yaptı.

140 METREKARE ISRARI
Güney Kıbrıs, yararlanıcının asıl ve daimi ikametgahı olarak kullandığı konutların ilk 200 m2’si için başka herhangi bir sınırlama olmaksızın %5 indirimli KDV oranına izin verirken, AB bu uygulamayı kabul etmiyor. AB direktifi, üye devletlerin 140 metrekareye kadar olan evlerde %5 KDV mevzuatı getirilmesini zorunlu kılıyor. Güney yönetimi 200 m2’ye kadar olan sınırın üzerindeki her metrekare için %19 KDV’den söz ederken, AB 140 m2’nin üzerine %19’da diretiyor.

AB KURALI
AB KDV Yönergesi (2006/112/EC sayılı Konsey Yönergesi), Üye Devletlerin bir sosyal politikanın parçası olarak konutlara indirimli KDV oranı uygulamasına izin vermekle birlikte, Güney’in mevzuatının geniş kapsamı ve sınırlamaların bulunmaması, bu amacın ötesine geçtiğini gösteriyor. Özellikle hak sahibinin geliri, mal varlığı ve ekonomik durumu, konutta ikamet edecek aile fertleri ve konutların azami toplam yüzölçümü dikkate alınmaksızın indirimli oran uygulayan Güney Yönetimi, KDV yönergesinin dışına çıkıyor.

2 AY SÜRE VERİLDİ
Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın KDV Direktifi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği görüşünü yinelediği gerekçeli görüşü, Komisyon tarafından Temmuz 2021’de Kıbrıs’a gönderilen resmi tebligatın devamı niteliğinde. Rum basını, Güney Kıbrıs’ın bu gerekçeli görüşte belirlenen eksiklikleri gidermek için iki ayı olduğuna işaret ederken, iki ay içinde harekete geçilmemesi halinde, Komisyonun davayı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na havale edebileceğine dikkat çekiyor.

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