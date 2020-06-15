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Güneyin Emekçileri: “22 haziran'da işimize gidebilmek için yapılması gerekenler konusunda kaygı duyuyoruz”

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Güneyin Emekçileri: “22 haziran'da işimize gidebilmek için yapılması gerekenler konusunda kaygı duyuyoruz”
Güneyin Emekçileri: “22 haziran'da işimize gidebilmek için yapılması gerekenler konusunda kaygı duyuyoruz”

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu “Güneyin Emekçileri” grubu, Bakanlar Kurulu’nun güneyde çalışanlarla ilgili kararına bağlı olarak 22 Haziran Pazartesi günü işlerine gidebilmek için yapılması gerekenler konusunda kaygı duyduklarını açıkladı ve bu nedenle cevaplanmasını istedikleri soruları Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini kaydetti.

“Güneyin Emekçileri” yaptığı yazılı açıklamada, 22 Haziran’da öngörülen geçişler için belirsiz olan bazı konulara cevap bulmak için Sağlık Bakanlığı’na ilettikleri talepleri kamuoyuyla da paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’na iletilen sorular şöyle:

“22 Haziran’daki geçişler öncesi PCR testleri nerelerde yapılacak? Testler ücretli mi olacak yoksa devlet tarafından mı karşılanacak? PCR testlerinin en geç 72 saat önceden olması gerektiğinden, yığılmadan kaynaklı doğabilecek olumsuzluklar konusunda önlem alınıyor, planlama yapılıyor mu? Güney’e geçişler hangi noktalardan olacak? 22 Haziran’dan önce Güney’e giden kişilerden dönüşte PCR testi istenecek mi, istenecekse Güney hükümeti ile bu konuda istişare edildi mi? Daha önce gitmek için 1 Temmuz’dan önce dönmeyeceğini dönerse karantinaya gireceğini taahhüt ederek test yaptıran ancak 22 Haziran kararından sonra geçmekten vazgeçen kişiler nasıl değerlendirilecek?”

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