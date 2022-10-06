Güneyin Emekçileri: BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığını da en sert şekilde vereceğimizi

İşte açıklama;

Son günlerde Bazı siyasi erkler tarafından gündeme gelen KUZEY-GÜNEY geçiş kapılarının Kapanabilir söylemleri nedeni ile burdan gerek CUMHURBAŞKANLIĞI Makamına gerekse HÜKÜMETE bazı bilgileri tekrardan hatırlatma gereği doğmuş bu nedenle de aşağıdaki açıklamamızda da belirttiğimiz unsurlar umarız ilgililer tarafından dikkate alınır ve atılacak olası bir yanlış adımın doğuracağı sonuçların yaratacağı olayların sorumlusu olacaklarının farkında olurlar.



Bilindiği üzere Güney Kıbrısta yıllar içinde bir çok sektörde çalışan Kıbrıs Türk Emekcisi bulunmakta ve yıllar içinde gerek sosyal hakları gerekse AİLELERİNİN yaşamını idame ettirdiği kazancını sağlamaktadır. Bugün Güneyde Çalışan kesim küçümsenemeyecek bir sayıda olmakla birlikte bugünlerde gündeme gelen KAPILARIN GEÇİŞLERE KAPATILACAK söyleminin gerçekleşmesi durumunda etkilenecek olan kesimin Çalışanların Ailesi ile birlikte 30000 kişi ve üzeri olacağının yukarıda belirttiğimiz MAKAMLAR Tarafından bilinmediğini veya gözardı edildiğini bu nedenle ilgili makamların atacakları adımlarda çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.

Yine anlaşılan o ki ilgili makamların yine bilmediği veya onlar için önem arzetmese de KKTC EKONOMİSİNE yılda 80 milyon Euro döviz girdisi kattığımızıda bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bundan önceki açıklamalarımızda da bahsettiğimiz gibi SİYASİLER tarafında atılacak olan adımlarda bizleri hiç bir şekilde SİYASİ malzeme yapmalarına müsade etmeyeceğimiz gibi hiç bir SİYASİ oluşumun da KUYRUĞUNDA MAŞRAPPA olmayacağız.

Bu nedenle PANDEMİ döneminde bizlere yaşatılan sıkıntılı sürecin bir daha yaşatılmaması adına ilgilileri burdan bir kez daha uyarırken BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığınıda en sert şekilde vereceğimizi bildirir saygılar sunarız.



G.K.Ç. DERNEĞİ

Yön. Kurulu