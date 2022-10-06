  • BIST 3.484,42
  • Altın 1029.486
  • Dolar 18.574
  • Euro 18.4431
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Güneyin Emekçileri: BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığını da en sert şekilde vereceğimizi

» »
Güneyin Emekçileri: BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığını da en sert şekilde vereceğimizi
Güneyin Emekçileri: BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığını da en sert şekilde vereceğimizi

İşte açıklama;

Son günlerde Bazı siyasi erkler tarafından gündeme gelen KUZEY-GÜNEY geçiş kapılarının Kapanabilir söylemleri nedeni ile burdan gerek CUMHURBAŞKANLIĞI Makamına gerekse HÜKÜMETE bazı bilgileri tekrardan hatırlatma gereği doğmuş bu nedenle de aşağıdaki açıklamamızda da belirttiğimiz unsurlar umarız ilgililer tarafından dikkate alınır ve atılacak olası bir yanlış adımın doğuracağı sonuçların yaratacağı olayların sorumlusu olacaklarının farkında olurlar.

Bilindiği üzere Güney Kıbrısta yıllar içinde bir çok sektörde çalışan Kıbrıs Türk Emekcisi bulunmakta ve yıllar içinde gerek sosyal hakları gerekse AİLELERİNİN yaşamını idame ettirdiği kazancını sağlamaktadır. Bugün Güneyde Çalışan kesim küçümsenemeyecek bir sayıda olmakla birlikte bugünlerde gündeme gelen KAPILARIN GEÇİŞLERE KAPATILACAK söyleminin gerçekleşmesi durumunda etkilenecek olan kesimin Çalışanların Ailesi ile birlikte 30000 kişi ve üzeri olacağının yukarıda belirttiğimiz MAKAMLAR Tarafından bilinmediğini veya gözardı edildiğini bu nedenle ilgili makamların atacakları adımlarda çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.
Yine anlaşılan o ki ilgili makamların yine bilmediği veya onlar için önem arzetmese de KKTC EKONOMİSİNE yılda 80 milyon Euro döviz girdisi kattığımızıda bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Bundan önceki açıklamalarımızda da bahsettiğimiz gibi SİYASİLER tarafında atılacak olan adımlarda bizleri hiç bir şekilde SİYASİ malzeme yapmalarına müsade etmeyeceğimiz gibi hiç bir SİYASİ oluşumun da KUYRUĞUNDA MAŞRAPPA olmayacağız.
Bu nedenle PANDEMİ döneminde bizlere yaşatılan sıkıntılı sürecin bir daha yaşatılmaması adına ilgilileri burdan bir kez daha uyarırken BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığınıda en sert şekilde vereceğimizi bildirir saygılar sunarız.

G.K.Ç. DERNEĞİ
Yön. Kurulu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Tatar’ın sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz"06 Ekim 2022 Perşembe 08:53
  • Dikkat! Borcu Olanların Elektriği Bugün Kesilecek06 Ekim 2022 Perşembe 08:47
  • Sennaroğlu avans istedi , olmayınca UBP'ye 'hodri meydan' çekti!06 Ekim 2022 Perşembe 08:46
  • Öztürkler: Muhaceret Affı, Ekim sonu yasalaşabilir06 Ekim 2022 Perşembe 08:41
  • Güneyin Emekçileri: BİZLERİ ve AİLELERİMİZİ Etkileyecek her türlü adımın karşılığını da en sert şekilde vereceğimizi06 Ekim 2022 Perşembe 08:38
  • Tatar: Erdoğan’ın verdiği destekle dünyaya karşı mücadelemizi yürütüyoruz06 Ekim 2022 Perşembe 08:30
  • İskele'de vatandaştan bozuk yol protestosu! (VİDEO HABER)06 Ekim 2022 Perşembe 08:22
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak06 Ekim 2022 Perşembe 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı? 6 Ekim 2022 Perşembe06 Ekim 2022 Perşembe 08:08
  • Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim 2022 Perşembe06 Ekim 2022 Perşembe 08:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti