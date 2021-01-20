Güneyin Emekçileri işten durdurmalar başladığını açıkladı

Güneyin Emekçileri, bugün Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’nın önünde açıkalmalar yaptı.
İşçiler, bakanlıklara, Kıbrıs’ın güneyinde çalıştıklarına dair A formlarını iletti.
İşçiler burada yaptıkları açıklamada, yetkililere ulaşıp, dertlerini anlatmakta çok zorlandıklarını belirttiler, kendilerine izin verilmezken, BM, AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü’nde çalışanlara, 72 saatlik PCR test koşuluyla karantinasız geçiş izni verildiğini hatırlattılar.
Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerden oluşan ‘Güneyin Emekçileri’ grubu, uzun süredir işlerine gidemediklerinden dolayı, işten durdurmaların başladığını da açıkladılar.
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