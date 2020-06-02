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"Güney'in Emekçileri" Meclis önünde eylem yapacak

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"Güney'in Emekçileri" Meclis önünde eylem yapacak
"Güney'in Emekçileri" Meclis önünde eylem yapacak

Bakanlar Kurulu’nun 29 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantısının ardından açıklanan kararların arasında Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin taleplerinin değerlendirilmediğini gözlemleyen işçiler, eyleme gidiyor...

Somut bir adımın atılmamış olmasını protesto edecek “Güney’in Emekçileri” bugün saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada geçişlerin sadece kendilerinin sorunu olmadığı, “Kıbrıs sorunundan kaynaklı” bir problem olduğu vurgulanarak halka destek çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Dün yaptığımız açıklamalarla, geçişlerdeki belirsizliğin netleşmesi yönünde süreç değerlendirmesi yapıp, yetkililerden somut adımlar atılmasını bekliyorduk.

Son yapılan bakanlar kurulu toplantısından hiçbir karar çıkmaması, daha önce aldığımız eylem kararımızı gerçekleştirmemizi  ve sokağa inmemizi zorunlu kılmıştır.

Bu anlamda, 2 Haziran Salı günü saat 11.00’de meclis önünde hak ve taleplerimizi dile getirmek için buluşuyoruz.

Tüm  emek dostu parti, sendika ve sivil toplum örgütlerine  çağrımızdır;

Geçişler sadece Güneyin Emekçilerinin sorunu değil, Kıbrıs sorunundan kaynaklı, tüm halkın sorunudur. Bu nedenle sizlerin ve tüm  halkımızın desteğini  bekliyoruz.

Ayrıca bilinmesini isteriz ki, Güneyde çalışarak geçinen bizler için Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin 3 ay işten çıkarma yasağı bitmek üzeredir. Bizler işimize gidemememiz halinde işlerimizden de atılacağız. Bu durumda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan emekçiler olacağız. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanların yapacakları kontrol edilemez. Böyle bir durumun sorumlusu KKTC hükümeti olacaktır.”

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