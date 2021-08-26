Güneyin Emekçileri: ÜCRETLİ PCR kararını tanımıyoruz!

Umarız Alınan bu yanlış karardan en kısa sürede dönülerek gerekli düzeltmeler ilgili Bakanlıklar tarafından yapılır. Saygılar sunar tüm halkımıza sağlık dolu günler dileriz.

kamuoyunun Bilgisine.

Biz güneyde çalışan emekçi kesim olarak Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 27/08/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan antijen ve PCR testlerinin AŞILI kesim dahil ücrete tabii olacak kararına kesinlikle uymayacağımızı burdan ilgili Bakanlıklara bildiririz.

Uymama kararımızı gerekçesini de burdan belirtmek isteriz ki biz Çalışanlar olarak Devletin bizden istediği AŞI olarak hem kendimizi hem de etrafımızdakileri koruyalım kampanyasına uyarak tüm Üyelerimizin Aşılanmasını sağlamış olmamıza rağmen bizler gibi Aşısını tamamlayan diğer sektörler ile AŞISINI şu veya bu nedenle tamamlamayanlarla ayni kefeye konmamızı kesinlikle kabul etmediğimiz burdan deklare eder gerekirse hak ve hukuk arayışımızı da gerekli gördüğümüz tüm platformlara da taşıyacağımızı beyan ederiz.

Umarız Alınan bu yanlış karardan en kısa sürede dönülerek gerekli düzeltmeler ilgili Bakanlıklar tarafından yapılır. Saygılar sunar tüm halkımıza sağlık dolu günler dileriz.

G.K.Ç Derneği Yön. Kurulu