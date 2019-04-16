Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Pazar günü Amman’da düzenlenen Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü zirvesini değerlendirirken özellikle Güney’in, Irak’ın yeniden imarı çalışmalarına katılımının önemine dikkat çekti.

Fileleftheros’un haberine göre Irak’ın yeniden imarı çabalarının uzun zamandır, Güney Kıbrıs da dahil birçoğu için bir cazibe odağı olduğunu belirten Prodromu, Pazar günü Amman’daki üçlü zirvenin, Irak Dışişleri Bakanı’nın da katılması vesilesiyle, benzer bir ortaklık ilişkisinin Irak’la da geliştirilmesine vesile olduğunu söyledi.

Prodromu, Bağdat’ta bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek bir üçlü görüşme söz konusu olduğunu, bir yatırım formu düzenleneceğini belirterek “Bunlar önemli gelişmeler çünkü Irak’ın yeniden imarı masaya yatırılacak. ‘Kilit’ ülke olan Irak’ın gerek Ürdün gerek Mısır ile herhangi bir üçlü iş birliği oluşumu aracılığıyla katılım göstermesi, bu üçlü iş birliklerinin sürekli başka ülkeleri çekiyor olmasını gösterdiğinden çok önemlidir” dedi.

ABD İLE İLİŞKİLER…

AKEL Rum yönetimini, Ürdün’deki zirvede gelişen yeni iş birlikleri ile Güney Kıbrıs’ın bölgede önemli bir rol üstlendiği, bölgesel bir barış ve iş birliği örgütünün merkezi olacağı veya üçlü iş birliklerin Güney’i bölgesel merkeze dönüştüreceği mesajı vererek kamuoyunu etkilemeye çalışmakla suçladı. Prodromu “Bütün bunlar teoride iyi ancak pratikte çok büyük zorluk ve sorunlarla karşılaşır” eleştirisinde bulunan AKEL’e hitaben “Herkesin kendi değerlendirmesi olabilir. Önemli olan son dönemde Kıbrıs’ın ABD ile ilişkilerinde çok önemli bir yükselişe şahit olmamızdır” dedi, özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs sorununun çözümü için harcanan çabada gerek Avrupalı ortaklarımızdan gerekse her zaman iyi ilişki içerisinde olduğumuz ABD, Çin, Rusya gibi büyük ülkelerden destek beliyoruz. Kıbrıs’ı artık bölgesel ortak gören ABD ile ilişkilerimizin yükselmesi doğrudan üçlü iş birlikleri mimarisiyle ilgilidir. Kıbrıs, küçük bir ülke olabilir ancak bölgede istikrar sağlayıcı rol oynayabileceğini göstermiştir.

Kıbrıs’ın dış politikası başarılıdır, bunu ABD’nin İsrail ile üçlü iş birliğine katılımı ve Irak’ın katılmaya ve Fransa’nın da Mısır ile üçlü iş birliğine katılmaya talip olması, bu hareketlerimizin uluslararasında prim yaptığını gösteriyor.”

“KIBRIS SORUNUNDA DAYANAKLAR YARATABİLECEK GÜÇLERE YATIRIM”

Sözcü Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in, “Kıbrıs sorununa dair dayanaklar yaratabilecek bütün güçlere yatırım yapmakta olduğunu” kaydederek “Bir yandan şu anda denizlerimizde Avrupa, Amerika, İsrail ve diğerlerinin çıkarları birlikte gidiyor ve Kıbrıs’ın çıkarları ve egemenlik haklarını savunmasıyla örtüşüyor. Diplomasi yoluyla Kıbrıs etrafında tam bir doku oluşturduk” dedi.

DİMİTRİS ŞİLLURİS

Aynı gazeteye göre Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün 1’inci parlamento başkanları görüşmesinde “Ürdün gibi komşu ve dost ülkelerle stratejik ilişki geliştirmenin Güney Kıbrıs’ın, geniş iş birlikleri dokusu ve bölge devletlerinin güvenlik ve iş birliği örgütü kurması hedefini taşıyan dış politikasının ana bacağını oluşturduğunu” söyledi.

Rum yönetiminin bu hedefinin “bölgedeki ciddi meydan okumalar ve süratli gelişmeler ışığı altında hayati önem taşıdığına” işaret eden Şilluris, Güney Kıbrıs’a yönelik meydan okumaların Türkiye kaynaklı, gerek Kıbrıs sorunuyla gerek sözde MEB’deki “enerji haklarıyla” alakalı olduğunu anlattı. Şilluris bu bağlamda Yunanistan’ın kendilerine kesintisiz destek verdiğine dikkat çekerek Ürdün’ün ve Ürdün parlamentosunun da ilkelere dayanan tezleri ile desteklediğini söyledi, teşekkür etti.

Dimitris Şilluris, Güney Kıbrıs’ın, Ürdün’ün AB ile ilişkilerinin güçlenmesi, özellikle de Amman’ın mülteci sorununda AB’den daha çok yardım talebi için her türlü desteği vereceği vaadinde bulundu.

Şilluris, Ürdün’le parlamento başkanları düzeyindeki ilk üçlü görüşmenin “ülkeleri, halkları ve Doğu Akdeniz bölgesindeki barış, refah ve istikrar için bölgesel iş birliği iradelerini ortaya koyduğunu” anlattı.