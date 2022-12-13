  • BIST 5.218,60
  • Altın 1069.279
  • Dolar 18.6417
  • Euro 19.6409
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney'in KKTC'den elektrik alması gündemde...

» »
Güney Kıbrıs’ın Dikelya’daki elektrik santralinde bulunan 10 ünitesinden 6’sının,yarından itibaren kapatılacak olmasının Güney Kıbrıs’ta yaratacağı enerji açığının KKTC’den karşılanmasının gündemde olduğu iddia edildi.
Güney'in KKTC'den elektrik alması gündemde...

Politis gazetesi, “İşgal Bölgelerinden Elektrik Alınması Olası” başlığı altında verdiği haberinde, Dikelya’da bulunan ve çevre kirliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle yarın (14 Aralık 2022) Rum Elektrik Kurumu çalışanları tarafından kapatılacak elektrik santralinin 6 ünitesinin Güney Kıbrıs’ta elektrik kesintisine sebebiyet vereceğinden KKTC’den elektrik alımının gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta yarından itibaren uygulanması beklenen planlı elektrik kesintilerinin giderilebilmesi adına gündeme gelen çözümlerden birinin, KKTC’den elektrik alınması olduğunu belirtirken, KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin birbirlerine bağlı olmasından ötürü bunun kolaylıkla yapılabileceğini vurguladı.

Rum Elektrik Kurumu’nda (AİK) örgütlü sendika çalışanlarının, çevre kirliğine sebebiyet veren söz konusu 6 ünitenin faaliyetlerini sonlandırmakta kararlı oldukları da ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki Ankette de Hristodulidis Önde11 Aralık 2022 Pazar 12:59
  • Anastasiadis: Çözümsüzlüğün yükü ile gidiyorum11 Aralık 2022 Pazar 12:20
  • Güney Kıbrıs dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde10 Aralık 2022 Cumartesi 20:50
  • Güney Kıbrıs, AB içerisindeki ölümlü iş kazalarında birinci sırada10 Aralık 2022 Cumartesi 17:17
  • Güney Kıbrıs'ta Elektrik Kesintileri Kaçınılmaz10 Aralık 2022 Cumartesi 15:39
  • Maskeli Gençler Limasol'da Bir Okula Molotof Attı10 Aralık 2022 Cumartesi 15:38
  • Limasol'a bağlı Pirgos köy muhtarlığına el bombası09 Aralık 2022 Cuma 13:25
  • Kıbrıs Rum Meclisi kapalı bölge Maraş’ın tamamen açılmasından endişeli09 Aralık 2022 Cuma 12:26
  • Güneyde 1 Haftada 3854 Vaka!09 Aralık 2022 Cuma 12:18
  • Tatar ile Anastasiadis, yılbaşından sonra sosyal içerikli bir buluşma konusunda anlaştı.09 Aralık 2022 Cuma 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti