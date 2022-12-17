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Güney’in yeni inşaat izinlerinde düşüş var

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İnşaat sektöründeki sıkıntı sürüyor. Güney Kıbrıs’ta verilen yapı ruhsatları sayısı Eylül’de geriledi
Güney’in yeni inşaat izinlerinde düşüş var

İnşaat sektöründeki sıkıntı sürüyor. Güney Kıbrıs’ta verilen yapı ruhsatları sayısı Eylül’de geriledi

227 MİLYON EURO’LUK PROJELER

Güney Kıbrıs’ta Eylül 2022’de verilen yapı ruhsatı sayısı 670 olarak açıklandı. Bu izinlerin toplam değeri 226,9 milyon Euro, toplam alanı ise 202,8 bin metrekare oldu. Söz konusu yapı ruhsatlarıyla 760 yeni konutun inşa edilmesinin de önü açıldı. Bu konutların 322’si Lefkoşa’ya, 235’i Limasol’a, 121’i Larnaka’ya, 48’i Baf’a ve 34’ü Mağusa’ya yapılacak. Eylül 2021 ile karşılaştırıldığında, verilen izinlerin sayısı %-12.8, metrekare alanı %-3.8 azalırken, bunların toplam değeri %10 arttı. Veriler Güney’de müstakil ev inşaatından apartman inşaatına önemli bir kayma olduğunu da gösteriyor. Bunun artan inşaat malzemeleri, enerji ve enflasyon (Eylül sonunda %8.90) nedenlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

TOPLAM İZİNLERDE DE DÜŞÜŞ VAR

2022’nin ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 6 bin 008’e inşaat iznine kıyasla 5 bin 701 izin verildi. Bu rakam %-5.1 düşüşe işaret ediyor. Ayrıca, bu izinlerin toplam değeri %-1.0 oranında, toplam alanı %-7.2 oranında ve toplam konut sayısı da %-4.9 oranında geriledi. Verilere göre yeni konut inşaatları Lefkoşa’da %8.7; Mağusa’da %5.9 artarken, kalan üç ilçeden Limasol’da %-7.5, Baf’ta %-17 ve Larnaka’da da %18.7 oranında düşüş gösterdi.

VERİLEN 670 YAPI RUHSATININ DAĞILIMI

Konutlar: 457 (Eyl.21: 517; %-11.6)
Konut dışı binalar: 96 (Eyl.21: 114; %-33.3)
İnşaat mühendisliği projeleri: 41 (Eyl.21: 50; %-18.0)
Arazilerin (Arsa) bölünmesi: 56 (Eyl.21: 46; %21.7)
Yol inşaatı: 20 (Eyl.21’de 11; %81.8)

YENİ EVLER İÇİN VERİLEN İZİNLER

Müstakil evler: 290 (Eyl.21: 327; %-11.3)
İki konut birimi: 83 (Eyl.21: 70; %18.6 artış)
Konut apartman blokları: 374 (Eyl.21: 457: %-18.2)
Konut/ticari apartman blokları: 13 (Eyl.21: 53; %-75.5)

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