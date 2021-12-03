Güneyli: Yasal Haklarımızın Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz

Ülkede ekonomik şartların günden güne kötüye gidişi karşısında, özel ve kamu sektöründe çalışan insanlarımızın alım gücü hızlı bir şekilde azalmaktadır.

Maaş ödemesinin bile trajikomik bir şekilde haber değeri taşıdığı ülkemizde, hükümetin yasal olarak sorumluluğunda olan ödemeleri zamanında yapmaması da kabul edilemez bir durumdur.

Yaşanan pandemi durumunun vatandaş kadar devleti de zora soktuğunun bilincinde olan sendikamız, öğretmene yasal olarak Eylül ayında ödenmesi gereken “hazırlık ödeneği” konusunu kamuoyu önünde tartışmak yerine Maliye Bakanlığı yetkilileri ile diyalog kurarak çözüme ulaşmayı denemiştir.

Pandemi süresince, psikolojik ve manevi olarak olumsuz şekilde etkilenen öğretmen, maddi olarak da ekstra bir külfeti omuzlarında taşımaya devam etmektedir.

Tüm girişimler karşısında yetkililerden dönüt alamayınca, 2 Aralık 2021 Perşembe Günü Maliye Bakanlığı’nda bir eylem ve basın açıklaması yapılmış ve Maliye Bakanı’na bir mektup verilmiştir.

Aynı gün, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hazırlık ödeneğinin kesin olarak 11 Ocak 2022’de ödeneceğini beyan etmiştir.

Aslında yasal olarak 3 ay önce ödenmesi gereken söz konusu ödeneğin zamanında ödenmemesi hususunda KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş adına bir dava dosyalanmıştır.

Bir sonraki adımda, KTOEÖS ve KTÖS çatısı altında bulunan her öğretmen adına açılacak davaların kazanılması akabinde, kamu bütçesinden dava masraflarının ödenmesi için 6-7 milyon TL civarında ödeme yapılması gerekecektir ki bu durum kamu maliyesini boşu boşuna büyük bir maddi külfete sokacaktır.

Pandemi koşulları da dikkate alınarak Maliye Bakanı’nın beyan ettiği tarih kabul görmüş olsa da, hazırlık ödeneğinin, hem öngörülen tarihte ödenmemesi hem de ileriki yıldan itibaren yasal süre kapsamında verilmemesi noktasında yasal süreci hiç beklemeden uygulamaya koyacağımızı belirtmek isteriz.