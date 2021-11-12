  • BIST 1.638,500
  • Altın 598,19
  • Dolar 9,9860
  • Euro 11,4260
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Güngör Çöp Alanında çıkan yangın hakkında açıklama

» »
Güngör Çöp Alanında çıkan yangın hakkında açıklama
Güngör Çöp Alanında çıkan yangın hakkında açıklama

Güngör Çöp Alanında çıkan yangına hakkında açıklama

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi olarak Güngör Çöp Alanındaki yangına ihbar geldiği ilk andan itibaren hem yerinde inceleme yapılarak, hem de değerlendirme yapılarak müdahale edilmiştir.

18/2012 sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre düzenli depolama sahaları belediyeler veya bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı tarafından işletilmektedir. Buna göre Güngör Düzenli Depolama Tesisi İçişleri Bakanlığı tarafından ihale edilerek özel firma tarafından işletilmekteydi.

Bahse konu çöp alanın yönetim ve sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’nda olup, yine İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir şirkete ihale edilmiştir.

Yine alanın denetimi mevzuat gereği Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılmaktadır. Dairemiz alanla ilgili denetimlerini düzenli olarak yapmakta ve tespitlerini ve eksiklikleri raporla İçişleri Bakanlığı’na bildirmektedir

Güngör Çöp Alanındaki yangın dairemize ihbar edildiği andan itibaren, dairemiz yetkilileri tarafından olay yerinde inceleme ve değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmede özel sektörden iş aracı desteği alınarak söndürülme işlemlerine başlanmıştır.

Şu aşamada stabilize toprakla yanan kısımlar örtülerek, söndürme işlemi devam etmektedir.

Yangının söndürme işlemleri bitene kadar konu takibimizde olup, gerekli açıklamalar yapılacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sadıkoğlu, Londra'da12 Kasım 2021 Cuma 18:23
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Kasaplık Hayvan Satışı Yapılacağını Duyurdu12 Kasım 2021 Cuma 18:15
  • KTTO Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı Sunum Etkinliği Düzenleyecek12 Kasım 2021 Cuma 17:55
  • Başbakan Sucuoğlu Kıbrıs Üniversiteler Birliği Heyetini Kabul Etti12 Kasım 2021 Cuma 17:51
  • Bakanlık Açıklaması12 Kasım 2021 Cuma 17:48
  • Zaroğlu'na hem UBP'den hem de DP'den teklif var!12 Kasım 2021 Cuma 17:40
  • Rüyam KARACA Millet Partisi Genel Başkanı oluyor...“Beşiği sallayan, Dünya’yı da sallar”12 Kasım 2021 Cuma 16:47
  • “Gönyeli Genç Park” yarın açılıyor12 Kasım 2021 Cuma 13:55
  • Dışişleri Bakanlığı: GKRY silahlanmaya devam ettiği sürece, KKTC, Türkiye ile gerekli önlemleri alacak12 Kasım 2021 Cuma 13:53
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak12 Kasım 2021 Cuma 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti