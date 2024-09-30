  • BIST 9692.42
  • Altın 2920.129
  • Dolar 34.1494
  • Euro 38.1574
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

Güngör Çöplüğü, “Emrullah Turanlı’ya veriliyor” iddiası

» »
Güngör ihalesinin bugün T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı'ya ait bir şirkete verileceği yönünde iddialar konuşuluyor.
Güngör Çöplüğü, “Emrullah Turanlı’ya veriliyor” iddiası

KTMMOB’nun Güngör Düzenli Katı Atık Yönetimi İhalesi sürecini büyük bir kaygı ile izlediği açıklamasının ardından ihale süreci iptal edilirken, Osman Eminsel’in iki gün önce yaptığı ve halen itiraz gelmeyen iddiasına göre, Güngör ihalesinin bugün Emrullah Turanlı'ya ait bir şirkete verilecek.

YILLIK GELİR 15.600.000 USD

Konuyla ilgili en ciddi gördüğü iki sıkıntıya dikkat çeken Osman Eminsel, her türlü alımı garanti ettiği ve ihaleyi alan şirketin sonraki taleplerinin de karşılanacağı tahhüdünün yer aldığını belirtti. Osman Eminsel, ihalenin verileceği şirketin uçuk bir karla çalışacağını ifade ederken, Güngör’den öngörülen gelirle ilgili öngörüsünü “120.000.000 x 0.13 $cent= 15.600.000 USD yıllık x 49 yıl= 764.400.000 USD” olarak açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: 4+1 formatında görüşme önerdim, gayrı resmi 3’lü yemeğe onay verdim29 Eylül 2024 Pazar 11:16
  • Tatar, “İki devlet birbirini tanırsa Kıbrıs meselesi çözülür”28 Eylül 2024 Cumartesi 08:53
  • Taçoy: Birilerinin değil, halkımızın hizmetinde olacağız28 Eylül 2024 Cumartesi 08:47
  • Hasipoğlu’ndan AKEL’e tepki: Gerçekleri saptırma yetenekleri dünyaya sergilendi28 Eylül 2024 Cumartesi 08:44
  • Erhan Arıklı: Meyve-sebze ithalatını serbest bırakacağız…28 Eylül 2024 Cumartesi 08:43
  • Pazartesi yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor27 Eylül 2024 Cuma 17:02
  • NorthernLAND Sports Fest 2024 4-6 Ekim’de gerçekleştirilecek27 Eylül 2024 Cuma 16:33
  • 34 araç trafikten men edildi27 Eylül 2024 Cuma 14:30
  • Kıbrıs’ın kuzeyinde devam eden vicdani ret mücadelesinde tarihsel kazanım27 Eylül 2024 Cuma 14:20
  • Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı27 Eylül 2024 Cuma 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti