Güngör Çöplüğü, “Emrullah Turanlı’ya veriliyor” iddiası

KTMMOB’nun Güngör Düzenli Katı Atık Yönetimi İhalesi sürecini büyük bir kaygı ile izlediği açıklamasının ardından ihale süreci iptal edilirken, Osman Eminsel’in iki gün önce yaptığı ve halen itiraz gelmeyen iddiasına göre, Güngör ihalesinin bugün Emrullah Turanlı'ya ait bir şirkete verilecek.

YILLIK GELİR 15.600.000 USD

Konuyla ilgili en ciddi gördüğü iki sıkıntıya dikkat çeken Osman Eminsel, her türlü alımı garanti ettiği ve ihaleyi alan şirketin sonraki taleplerinin de karşılanacağı tahhüdünün yer aldığını belirtti. Osman Eminsel, ihalenin verileceği şirketin uçuk bir karla çalışacağını ifade ederken, Güngör’den öngörülen gelirle ilgili öngörüsünü “120.000.000 x 0.13 $cent= 15.600.000 USD yıllık x 49 yıl= 764.400.000 USD” olarak açıkladı.